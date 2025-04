شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لأطفال مركز تنمية المواهب على مسرح أوبرا دمنهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح فصلى كورال الأطفال والجيتار وبإشراف فنى للدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء اليوم السبت ٢٦ أبريل على مسرح أوبرا دمنهور .



يقدم فصل كورال الأطفال تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسنى عدد من المؤلفات الغنائية العربية والعالمية منها الدنيا ربيع ، يا مصر يحميكى لأهلك ، أحن قلب في الدنيا ، Edelweiss , طلعت يا محلى نورها ، ماما يا حلوة ، الجيرة والعشرة ، Let it Go من فيلم فروزن ، كان فيه فراشة ، مدد يا رسول الله ، الورد جميل ، Climb Every Mountain ، ست الحبايب ، مصر تتحدث عن نفسها ، مش هضعف .. أداء زين ، رهف ، أريام ، كارلوس ، إيلاف ،روان هنا ، أروى ، بهار ، ساندى ، دانيال و كارما .



ويقدم فصل الجيتار تدريب الفنان رامى مجدى مختارات من أعمال الموسيقى العربية والغربية منها حتى آخر العمر ، سهر الليالى ، Sway ، يا ست يا ختيارة Malaguena ، Mamba، fly me to the moon ، أنا لحبيبى ، قصاد عينى ، الحياة الوردية ، قضية عم أحمد .. أداء عمر خالد ، ملاك علاء ، أوناى أونسى ، بسملة علاء ، إفرايم رامز ، كاراس جوزيف ، سما علاء ، ريماس الجمل ، حبيبة وليد ، سلمى محمد ، احمد زكي وياسمين عادل .



جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.