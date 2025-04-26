شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل تعلق على مشاركتها بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، انضمام الفنانة شيري عادل إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في النسخة المقبلة والتي ستقام في الفترة من 27 أبريل وحتى الـ 2 من شهر مايو المقبل، كما تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية: المخرج المصري يسري نصرالله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.

الفنانة شيري عادل بدورها أكدت أن مهرجان الاسكندرية يعد من المهرجانات الهامة على الساحة الفنية، كما يعد من أهم المحافل علي الساحة، وتشرف بالتواجد فى لجنة تحكيمه خلال النسخة المقبلة منه.

ويتنافس بقائمة الأفلام الروائية هذا العام 20 فيلما عربية وأجنبية، فيما تضم قائمة أفلام التحريك 11 فيلما، ويتنافس في قائمة الأفلام الوثائقية 7 أعمال.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.