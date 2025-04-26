حسن للرداد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 04:19 مساءً - أعلن الفنان حسن الرداد أنه يستعد للبدء في تصوير فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، عن روية تحمل اسم "طه الغريب"، للكاتب محمد صادق.

تجربة سينمائية لحسن الرداد

كشف حسن الرداد تفاصيل هذه التجربة في مداخلة هاتفية مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر نجوم إف إم، وقال أن الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وحالياً في مرحلة اللمسات الأخيرة لكتابة الإسكريبت، وبعدها مباشرةً ستبدأ التحضيرات الفعلية واختيار باقي أبطال الفيلم.

وحمس الرداد الجمهور لهذا العمل قائلاً: "إن شاء الله رواية طه الغريب أوعد الناس تبقى رواية مهمة ومختلفة جداً، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوي، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخصيات الموجودة في الفيلم كلها أبطال".

"عقبال عندكوا" أحدث أعماله

ظهر حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مسلسل "عقبال عندكوا" الذي تم عرضه في رمضان الماضي بدور زوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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وقد عادت إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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