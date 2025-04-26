أحمد السعدني حزين في المدرجات لحظة خروج فريقه المفضل - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وثقت عدسات الكاميرات لحظة حضور الممثل المصري أحمد السعدني مباراة الأهلي ضد صن داونز، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، حيث ظهرت عليه ملامح الصدمة من أداء الفريق الأحمر قبل دقائق من نهاية اللقاء، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، نتيجة أطاحت بالأهلي خارج البطولة القارية، وأكدت خروج حامل اللقب من سباق المنافسة مبكراً.



في المقابل، يستعد النادي الأهلي لإعلان بيان رسمي خلال ساعات قليلة، يتضمن توجيه الشكر للمدرب السويسري مارسيل كولر، تمهيداً لإنهاء مهمته مع الفريق عقب الإخفاق الإفريقي.