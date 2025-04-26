- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - وثقت عدسات الكاميرات لحظة حضور الممثل المصري أحمد السعدني مباراة الأهلي ضد صن داونز، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، حيث ظهرت عليه ملامح الصدمة من أداء الفريق الأحمر قبل دقائق من نهاية اللقاء، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، نتيجة أطاحت بالأهلي خارج البطولة القارية، وأكدت خروج حامل اللقب من سباق المنافسة مبكراً.
في المقابل، يستعد النادي الأهلي لإعلان بيان رسمي خلال ساعات قليلة، يتضمن توجيه الشكر للمدرب السويسري مارسيل كولر، تمهيداً لإنهاء مهمته مع الفريق عقب الإخفاق الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني حزين في المدرجات لحظة خروج فريقه المفضل - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.