توم كروز ينصح جمهوره بهذه النصيحة

ميرنا وليد - بيروت - نصح النجم العالمي توم كروز جمهور السينما حول العالم، إلى مشاهدة الأفلام عبر الشاشات الكبيرة، مشيراً إلى أن تجربة الصالة السينمائية قادرة على تغيير الحياة، ولا يمكن مقارنتها بأي وسيلة ترفيه أخرى.

وأكد أن قصة السينما أيقونية وأن حضور العروض المباشرة يحمل تأثيراً ثقافياً عميقاً.

بالتوازي مع رسالته، نشر كروز صورة جديدة من كواليس تدريباته تحت الماء، استعداداً لتصوير أحد أخطر مشاهد فيلم Mission: Impossible 8، مشدداً على أن العمل الجديد يجمع خلاصة خبراته السابقة، وقال: "من الأعماق إلى السماء، لا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

على صعيد آخر، كشفت تقارير أن ميزانية إنتاج الجزء الثامن من سلسلة Mission: Impossible تجاوزت 400 مليون دولار، ما يجعله من أضخم الإنتاجات في تاريخ هوليوود. وتحاول شركة باراماونت تسويق الفيلم على أنه ختام السلسلة لزيادة حماس الجمهور وتعزيز الإيرادات، خاصة مع التكاليف المرتفعة.

رغم ذلك، أوضح المخرج كريستوفر ماكواري أن فيلم Dead Reckoning – Part Two لن يكون نهاية سلسلة مهمة مستحيلة، مشيراً إلى أن المشروع سيستمر طالما يحقق النجاح ويستقطب الجمهور.

من المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 21 ايار 2025، مع ترقب واسع من عشاق المغامرات والإثارة، في استمرار لسلسلة توم كروز التي ترفض التوقف.