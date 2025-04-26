لحظة دخول تامر حسني الى حفله في قطر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو له وثّق من خلاله لحظة دخوله الى حفله في قطر، وذلك عبر حسابه الخاص، اذ علّق بالقول: "لحظة دخولي حفلة قطر من أجمل اللحظات اللي كانت في الحفلة… شكراً لكل الجمهور العظيم اللي حضر النهاردة".



على صعيد آخر تحدث تامر حسني مؤخرا عن سبب غيابه عن حفل زفاف المنتج هشام جمال والممثلة ليلى أحمد زاهر.

اذ كتب: "مليون مبرووووووووك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال، محشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر فعلا كان نفسي أكون معكم ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب وعقبال باقي البنات يا زاااااااهر عارف إحساسك".

