جاستن بيبر يدلي بتصريح جريء لكنّه حازم بشأن مستقبله مع زوجته

أثار ظهور جاستن بيبر الأخير في كوتشيلا المزيد من القلق أكثر من المعتاد، إذ بدا خارجًا تمامًا على المألوف أثناء الحفل.

وجاء ذلك بعد أشهر من الظّهور العلنيّ الغريب وسط إشاعات حول زواج متوتّر مع هايلي بيبر، على الرّغم من أنّ الاثنين أنجبا طفلًا مؤخّرًا.

ففي وقت سابق سخر جاستن من فكرة تعاطيه المنوعات من خلال منشورات على وسائل التّواصل الاجتماعيّ الخاصّة به. لكنّ بيبر لا يبدو على ما يرام تمامًا.

ونظرًا للاهتمام المتواصل من قبل المصوّرين، تساءل العديد من المعجبين به عما إذا كان ينبغي على جاستن وهايلي مغادرة المدينة والانتقال إلى أوروبا أو قارّة أخرى. لا يبدو أنّ هذا من ضمن خططه على الرّغم من ذلك.

خرج بيبر للدّفاع عن نفسه وأوضح أنّه لن يذهب إلى أيّ مكان في المستقبل القريب. لوس أنجلوس هي موطنه ولن يتِمّ “إرغامه” على المغادرة فقط بسبب الاهتمام الإعلاميّ السّلبيّ.

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تتمتّع مدينة لوس أنجلوس بجاذبيّة هائلة تجعل من الصّعب على المشاهير الهروب منها. وهذا أيضًا هو المكان الّذي يتمتّع فيه بيبر بأكبر قدر من الاتصالات والارتباطات في عالم الموسيقى. إنّ الأمر ليس سهلًا مثل مجرد المغادرة واقتلاع حياتك بأكملها. ويبدو أن عائلة بيبر على علم بذلك.