شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يحقق 143 مليون جنيه خلال 25 يوم عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم سيكو سيكو حصد الإيرادات، والتى جعلته فى المركز الثانى بقائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات فى السينما المصرية، حيث حقق الفيلم أمس الجمعة، إيرادات بلغت مليوني و715 الفاً و575 جنيهاً، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 25 يوم عرض بالسينمات إلى 143 مليوناً و980 الفاً و341 جنيهاً

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين من عائلة متوسطة يحققان أحلامهما بعد زمن من الانتظار، عندما يحصلان على ميراثهما القانوني أخيرًا بعد وفاة عمهما ولكن سرعان ما لا تتم فرحتهما حيث يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرر الشابان تصفية تلك البضاعة من خلال بيعها على لعبة تليفون محددة من إنشائهما والتي يسمونها "سيكو سيكو".

وبالفعل تحقق اللعبة نجاحًا مذهلًا ولكن لفترة قصيرة حيث يظهر لهما رئيس عصابة، ويدعي أنه المالك الحقيقي للبضاعة، ماذا سيفعل الشابان لمواجهة تلك العقبات والتغلب عليها؟!.

ويعرض في دور السينما بجانب سيكو سيكو أفلام: "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحى وعدد كبير من ضيوف الشرف، "استنساخ" بطولة سامح حسين وهبة مجدى، "فار بـ 7 ترواح" بطولة أحمد فتحى وسليمان عيد وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.