شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحميد يطالب متابعيه بالدعاء لابنته: "شهرين من غير ما أخدها فى حضني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الفنان أحمد عبد الحميد بوست من خلال حسابه على موقع فيس بوك توجه فيه بالدعاء لابنته كما طالب متابعيه بضرورة الدعاء لها، قائلاً : "ليلي النهارده تمت شهرين من غير ما أحضنها حضن واحد، من غير ذكريات كتير كنت فاكر اني ها ابنيها معاها مشفتش منها غير وجع قلب بس، مبقتش برد على حد يقولي بنتك عاملة ايه من كتر الإحباط ".

استكمل : "والنبي يا جماعة افضلوا ادعوا ليه طول الوقت كل ما تقدروا تعملوا كده، وأول ما تبقى كويسة او يبقى في أمل مش ها اتردد اني افرحكوا ".



الفنان احمد عبد الحميد

على جانب آخر خاض أحمد عبد الحميد خلال دراما رمضان الماضى تجربة تمثيلية جديدة من خلال مسلسل ظلم المصطبة فى رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.