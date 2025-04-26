كانيي ويست يحدث ضجة بتصريحه

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي كانيي ويست جدلا كبيرا بين الجمهور بتصريحه الجديد الذي قال فيه: "المفترض أني أنجبت من باريس هيلتون بدل كيم كنت سأملك العديد من الفنادق.
كيم كانت مساعدة لباريس وأنا أنجبت من مساعدتها".
على صعيد آخر، كان قد أعلن كانيي ويست، انفصاله عن زوجته المهندسة المعمارية الأسترالية بيانكا سينسوري، مؤكدًا أن السبب وراء الانفصال هو تغريداته المزعجة التي أغضبت جمهورها.
وقال ويست في أغنيته الجديدة "بيانكا" من ألبومه "WW3"، إن زوجته أصيبت بنوبة هلع نتيجة تصرفاته ومنشوراته والكراهية البغيضة التي يبثها على الإنترنت.
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