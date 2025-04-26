من داخل المستشفى .. راندا البحيري ترد بقوة على المشككين بخبر تسممها

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الممثلة المصرية راندا البحيري على الإنتقادات التي لاحقتها بعد إعلان تعرضها لحالة تسمم أثناء وجودها في الإمارات، خصوصاً بعد أن لاحظ البعض ظهورها بشكل طبيعي عقب الحادثة، ونشرت البحيري عبر حسابها صورة لها من داخل المستشفى، مؤكدةً: "مش لازم أطلعلكم وأنا معلقة محاليل وبرتعش.

. استنيت لحد ما اتعافيت وجبت مستندات رسمية".

وكشفت أن تقرير هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أثبت تعرضها لتسمم حاد، عقب تناول وجبة من أحد فروع سلسلة أحد محل الحلويات الشهيرة، مما استدعى نقلها إلى مستشفى في أبو ظبي حيث تلقت علاجاً فورياً بإشراف فريق طبي إماراتي ومصري وأجنبي، وأضافت راندا أنها فضّلت الصمت حتى اكتمال التحقيقات وتحسن حالتها الصحية، موجهة الشكر للطبيبة المصرية التي كانت أول من أنقذها، مشيدة بالرعاية السريعة التي حصلت عليها، وأكدت البحيري أنها اضطرت للغياب عن عملها لعدة أيام بسبب مضاعفات التسمم، مشددة على احترامها لجمهورها والتزامها بالحديث بالمستندات فقط.