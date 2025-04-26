أحمد حاتم يحسم الجدل ويرد على شائعات ارتباطه بـ هنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد حاتم، حقيقة الشائعات التي تنتشر عنه والتي تتعلق بارتباطه بالممثلة المصرية هنا الزاهد.

ورد حاتم على هذه الشائعات خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، وقال: "لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا أن دا أي كلام خالص، ومفيش حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبى إحنا أصحاب جدا وبنحب نشتغل مع بعض جدا".

يذكر أن حاتم كان قد ظهر ضيف شرف في مسلسل "إقامة جبرية" الذي عرض منذ فترة، من بطولة هنا الزاهد وعدد من الممثلين أبرزهم: صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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