بعد منعه من الغناء وإتهامه بإهانة الجيش المصري .. حمو بيكا يعلّق

ميرنا وليد - بيروت - بعد قرار منعه من الغناء وإحالته إلى التحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر، صدر أول تعليق من الفنان المصري حمو بيكا حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق .

. طبعاً اي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي انا محترم القرار جداً وملتزم بيه، بس انا بطلب من سيادة النقيب المحترم استاذي النجم الكبير مصطفي كامل، زي ما النقابة قامت باصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا .. تصدر نفس القرار علي كل مغني بيغني نفس الأغنية دي ويتم التحقيق معهم كلهم زي بالظبط، الاغنية انا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس وان اي حد بيدخل الجيش بيدخل بواسطة والكلام الفارغ الي روجه بعض الناس علي مواقع السوشيال ميديا .. المقصود بكلام الأغنية ان الأم بتخاف علي ابنها وهي وسطته وهي الي مدلعة ابنها زي ام في الدنيا .. وده موال قديم جداً ومش مقصود منه الاستهانه بجيشنا ولا حد يجرئ انه يستهين بجيش بلدنا العظيم .. وانا ابن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي .. وزي ما اخواتي الصحافين شيرو البوستات .. يشيرو البوست ده وانا رافعلهم مطربين تانين وهما بيغنوها برضه وفي اخر كلامي .. انا بحترم نقابه المهن الموسيقية وبحترم كل قرارتها وبحترم كل مؤسسات الدولة، وكل عام وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء"

يذكر أن قرار النقابة صدر بعد تداول مقطع مصوّر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بيكا وهو يردد عبارات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، ما أثار حالة من الجدل والاستياء، ودفع النقابة إلى عقد اجتماع طارئ بحضور وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي ومحمد عبد الله.