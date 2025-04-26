شكرا لقرائتكم خبر عن "حاجة تخوف" تحت قبة جامعة القاهرة.. وخالد خلال: عرض عظيم لجمهور أعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ليلة ثقافية استثنائية، تجمّع أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة في مسرح قبة جامعة القاهرة العريق لمشاهدة العرض المسرحي "حاجة تخوف 2025"، الذي قدّمه نجوم مسرح مركز الإبداع الفني (دفعة علي فايز)، ضمن مبادرة "من أجل مصر"، بحضور نخبة من القيادات الثقافية والأكاديمية وعن هذه الاحتفالية المميزة.

وقال المخرج الكبير خالد جلال : هنا وقفت ام كلثوم هنا أقيم عيد العلم هنا قدمنا قهوة سادةو بعد الليل و عدنا بحاجة تخوف …عرض عظيم لجمهور عظيم علي مسرح عظيم …وزارة الثقافة بقيادة الاستاذ الدكتور احمد هنو وزير الثقافة صندوق التنمية الثقافية بقيادة المهندس حمدي سطوحي نجوم مسرح مركز الابداع الفني دفعة علي فايز يتالقون امام اكثر من ثلاثة الاف طالب و طالبة ضمن مبادرة من اجل مصر بحضور الراقي المحترم الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.



تكريم خلال جلال



تكريم خلال جلال



خالد جلال خالد جلال



تكريم خلال جلال



خلال جلال فى صورة من تكريمه خلال جلال فى صورة من تكريمه



عائلة خالد جلال عائلة خالد جلال

وأضاف المخرج الكبير خالد حلال: "الذي أسعدني بتكريمي بدرع جامعة القاهرة بعد نجاح العرض الكبير كل الشكر لهيثم الكرابيجي و كل طاقم رعاية الشباب وإدارة مسرح قبة جامعة القاهرةشكرا فريق تنفيذ مسرح مركز الابداع الفني بقيادة المخرج المنفذ علا فهمي و فريق العمل أحمد عبد التواب ومحمد حسن ووليد فوزي وأشرف كابونجا…. كل الفخر … كل السعادة … تخرجت من مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة سنة 89 والآن أعود مخرجا لعرض حاجة تخوف 2025 علي هذا المسرح العريق لا قوة إلا بالله.

يذكر أن العرض أقيم تحت إشراف وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد هنو، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، أُقيم العرض المسرحي الكبير الذي جمع بين الإبداع الفني والإرث التاريخي لمسرح الجامعة، الذي شهد في الماضي أمسيات فنية خالدة لأيقونة الغناء العربي أم كلثوم.

وشهد الحدث حضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،. كما شارك في التنظيم فريق مسرح مركز الإبداع الفني بقيادة المخرجة المنفذة علا فهمي، وبمشاركة نخبة من الفنانين والمهنيين، منهم أحمد عبد التواب، ومحمد حسن، ووليد فوزي.

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يشار إلى أن مسرح قبة الجامعة كان ولا يزال منصة لإحياء المناسبات الوطنية والثقافية، بدءاً من "عيد العلم" وصولاً إلى العروض المسرحية الحديثة التي تزاوج بين الهوية المصرية والرؤى المعاصرة.