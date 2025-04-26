شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نشأت عن نويزي TV: رد الفعل أسعدني والوقوف على خشبة المسرح لا يضاهيه شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسرحية "نويزي TV" للفنان محمد نشأت عروضها الجماهيرية على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، المسرحية تجمع بين الكوميديا والاستعراض في قالب اجتماعي معاصر، ويشهد العرض حضورا جماهيريا، حيث لاقت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، لما تحمله من رسالة اجتماعية مهمة.

محمد نشأت أكد خلال تصريحاته لليوم السابع حول المسرحية أن ردود الفعل فاجأته من اليوم الأول، وأنه سعيد للغاية بالحضور مشدداً على أن الوقوف على خشبة المسرح أمر ممتع للغاية ولا يضاهيه شىء.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية شريف، الذي يصطدم بصديقه مهند حول كيفية صناعة إعلام محترم وهادف، حيث يمتلك مهند قناة تلفزيونية تقدم محتوى غير هادف ومثير للجدل، ويحاول شريف تغيير هذا المحتوى ليصبح ذا قيمة ومفيدا للمجتمع.

"نويزي TV" بطولة محمد نشأت، حمدي عباس، مروة الصباحي، رامي رمزي، مصطفى موسى، وسمر الشاذلي، من تأليف الكاتب مصطفى موسى، وإخراج نهال أحمد.