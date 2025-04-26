لهذا السبب تغيب الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما عن جنازة بابا الفاتيكان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 01:24 مساءً - حضور ضخم شهدته ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان من ملوك وملكات، أمراء وأميرات، بالإضافة لقادة ورؤساء وزعماء العالم لحضور جنازة بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس"، الذي توفي يوم الإثنين الماضي 21 أبريل.

وعلى الرغم من حضور العائلات الملكية الأوروبية الجنازة، إلا أن ملك وملكة هولندا؛ الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، لم ينضما لقائمة الحضور بسبب احتفالات هولندا بيوم الملك، بينما مثَّل البلاد رئيس الوزراء، ديك شوف، ووزير الخارجية كاسبار فيلدكامب.

الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما لم يحضرا جنازة بابا الفاتيكان

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يوافق يوم 27 أبريل من كل عام، احتفال هولندا بيوم الملك، وهو يوم ميلاد الملك الحالي ويليم ألكسندر، فهو يوم وطني في هولندا، ولأن هذا العام سيوافق يوم 27 أبريل يوم الأحد، فسوف يتم الاحتفقال بيوم الملك يوم 26، الذي يصادف نفس يوم جنازة بابا الفاتيكان.

في كل عام، يسافر أفراد العائلة الملكية إلى بلدة أو مدينة مختلفة للمشاركة في الاحتفالات. وهذا العام، سيتوجهون إلى دوتينخيم؛ حيث كان من المقرر أن تبدأ الفعاليات في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولكن قرر الملك ويليم ألكسندر تأجيل مراسم الاحتفالات ساعة، بحيث لا تبدأ إلا بعد انتهاء جنازة البابا.

وكانت هناك نقاشات حول ما إذا كانت الملكة ماكسيما ستشارك في جنازة البابا فرانسيس، حيث إن البابا مثل ملكة هولندا يحملان أصولاً أرجنتينية، لكنها لم تسافر.

قد ترغبين في معرفة الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما وبناتهما في جلسة التصوير الصيفية السنوية

حضور العائلات الملكية لجنازة بابا الفاتيكان

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غادر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله الأردن أمس 25 أبريل متوجهين للفاتيكان للمشاركة مع باقي أفراد العائلات الملكية حول العالم وقادة ورؤساء العالم في جنازة بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس".

مثلت الملكة الدنماركية ماري عائلتها في الجنازة، حضر أمير ويلز الأمير ويليام الجنازة نيابةً عن والده الملك تشارلز-الذي التقى بالبابا فرنسيس قبل أيام قليلة من وفاته، عندما استقبل البابا الملك والملكة كاميلا في لقاء خاص خلال فترة وجودهما في إيطاليا.

أيضاً كان في قائمة الحضور الملكي؛ الملك فيليب والملكة ماتيلد، ملكا بلجيكا، بالإضافة إلى الملك فيليب والملكة ليتيزيا، ملك وملكة إسبانيا. حضر الجنازة الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو- التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام- كما حضر الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا من لوكسمبورغ.

الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا كانا من بين الحضور، كما حضر الأمير الوراثي ألويس وزوجته الأميرة صوفي من ليختنشتاين، ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته ولية العهد الأميرة ميت ماريت.

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