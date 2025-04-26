الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا ينضمان لأعضاء العائلات الملكية في جنازة بابا الفاتيكان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 01:24 مساءً - احتضنت مدينة الفاتيكان اليوم آلاف الشخصيات من ملوك ورؤساء وزعماء العالم؛ لتوديع بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس"، الذي توفي يوم الإثنين الماضي 21 أبريل عن عمرٍ ناهز الـ 88 عاماً، بعد ساعات من يوم الفصح، وذلك في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان.

وقد انضم الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا العبدالله لقائمة المشاركين في الجنازة التي أُقيمت اليوم 26 أبريل.

الملك عبدالله الثاني يغادر الأردن للمشاركة في جنازة بابا الفاتيكان

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غادر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله الأردن أمس 25 أبريل متوجهين للفاتيكان للمشاركة مع باقي أفراد العائلات الملكية حول العالم وقادة ورؤساء العالم في جنازة بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس".

أعضاء العائلات الملكية يودعون بابا الفاتيكان

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حضرت العائلات الملكية الأوروبية جنازة البابا فرانسيس- باستثناء هولندا- حيث أرسلت ممثلاً لها لحضور جنازة البابا فرنسيس. فقد مثلت الملكة الدنماركية ماري عائلتها في الجنازة، وحضر أمير ويلز الأمير ويليام الجنازة نيابةً عن والده الملك تشارلز-الذي التقى بالبابا فرنسيس قبل أيام قليلة من وفاته، عندما استقبل البابا الملك والملكة كاميلا في لقاء خاص خلال فترة وجودهما في إيطاليا.

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أيضاً كان في قائمة الحضور الملكي؛ الملك فيليب والملكة ماتيلد، ملكا بلجيكا، بالإضافة إلى الملك فيليب والملكة ليتيزيا، ملك وملكة إسبانيا. حضر الجنازة الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو- التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام- كما حضر الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا من لوكسمبورغ.

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الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا كانا من بين الحضور، كما حضر الأمير الوراثي ألويس وزوجته الأميرة صوفي من ليختنشتاين، ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته ولية العهد الأميرة ميت ماريت.

سبب عدم حضور الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما

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قرر الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما عدم حضور جنازة بابا الفاتيكان لحضور احتفالات يوم الملك التي توافق اليوم 26 أبريل، لكنهما طلبا تأجيل الاحتفالات الوطنية لمدة ساعة تكريماً للبابا الراحل. وقد مثَّل هولندا في حضور الجنازة رئيس الوزراء، ديك شوف، ووزير الخارجية كاسبار فيلدكامب.

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