ريم البارودي تؤكد قبولها لقب الزوجة الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 01:24 مساءً - حلَّت الفنانة ريم البارودي ضيفة علي برنامج "من قريب" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار فارس، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن بعض المعتقدات الخاصة بحياتها الشخصية.

ريم البارودي تقبل التعدد

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أكدتأن شخصيتها تغيرت وأصبحت تقبل فكرة تعدد الزوجات، وقالت أنها لا تمانع أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة، وقالت نصاً: "في الوقت الحالي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو رابعة حتى، زمان كنت أعترض لكن دلوقتي لا، لكن تكون جوازات رسمية، وأنا مش ضد تعدد الزيجات، أهم حاجة الراجل يعدل ما بينهم، لكن أنا ضد الزواج العرفي، لأن كلمة عرفي ثقيلة على الأذن، ومش حلوة عندنا في مصر".

وفيما يتعلق بعلاقتها الحالية مع الإعلامية ريهام سعيد، أكدت أن الخلافات بينهما انتهت منذ فترة طويلة بعد تدخل المقربين منهما، وعن شكل علاقتهما الآن قالت: "حصل صلح بيني وبينها بعد عزاء والدي لكن رجع حصل خلاف تاني ورد فعلي كان مش متوقع، لأني شخصية عصبية، ووقت الصلح عدى ومش هيحصل تاني، وهي إعلامية كبيرة ومحبوبة في مصر، ولو طلبت مني إنها تستضيفني في برنامجها هوافق".

جوما أحدث أعمالها

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يُشار إلى أن ريم البارودي شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "جوما"، وشاركها البطولة كلٌ من ميرفت أمين وعدد من الفنانين، بينهم محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران، وغيرهم وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث أن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي- التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

يمكنكِ قراءة.. جلسة صلح تُعيد ريم البارودي إلى مسلسل جوما بعد أيام من انسحابها

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