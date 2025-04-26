نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بعقد قران والدته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 01:24 مساءً - احتفل مدير التصوير محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بزواج والدته السيدة أمل الصيفي في حفل بسيط اقتصر على المقربين فقط.

زواج والده محمود شاهين

نشرعبر ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور كشفت عن جانب من الحفل، وكتب تعليق قال فيه: "تم عقد قران أمي أمل الصيفي، على السفير علي الحلواني.. بارك الله زواجكما ورزقكما الهناء والسعادة، ندعوا الله لكما بالهناء والسعادة وراحة البال.. مبارك الزواج ونسأل الله أن يهنئكما ويشرح صدوركما".

تم تداول الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص عدد كبير من المتابعين على إضافة التعليقات قدموا من خلالها التهاني والأمنيات للعروسين.

محمود شاهين يحتفل بزواج والدته - الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

محمود شاهين يحتفل بزواج والدته - الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

محمود شاهين يحتفل بزواج والدته - الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

أحدث أعمال إلهام شاهين

يُشار إلى أن إلهام شاهين تألقت مؤخراً من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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