أغلى فستان في العالم.. مرصع بـ 750 حجراً من الألماس ومستوحى من هذه القصيدة

ميرنا وليد - بيروت - عرف الفستان الأغلى في العالم بإسم The Nightingale of Kuala Lumpur وهو فستان طويل وضيق جاء باللون الأحمر، ومن تصميم فيصل عبدالله المدير الإبداعي لدار جندلى Jendela Fashion House.



قدرت قيمة الفستان الإلى في العالم بـ 30 مليون دولار أمريكي، تم تنفيذه عام 2009، وهو مصنوع من حرير الكريمسون والتفتا ومرصع بنحو 750 حجراً من الألماس التي تقدر بألف قيراط، فالحجر الأوسط وحده يزن 70 قيراط وهو حجر ماسي إجاصي القطع مستورد من بلجيكا، وهو من دار معوض للمجوهرات الراقية.

تصميم هذا الفستان مستوحى من قصيدة شعرية بعنوان "The Rose and the Nightingale، وظهر للمرة الأولى في مسابقة Fashion Grand Prix Kuala Lumpur 2009، وارتدته العارضة كافيتا سيدو وتهادت على المنصة على وقع إلقاء شاعري للقصيدة.