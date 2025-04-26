نجل محمد رمضان أمام محكمة الطفل بتهمة الاعتداء على زميله

ميرنا وليد - بيروت - يُعقد منتصف شهر أيار/مايو المقبل أولى جلسات محاكمة نجل الفنان المصري محمد رمضان أمام محكمة الطفل، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء على أحد زملائه داخل نادٍ رياضي شهير بمدينة السادس من أكتوبر.



وكانت نيابة الجيزة قد أصدرت قرارا بإحالة نجل رمضان إلى المحكمة المختصة، بعد التأكد من صحة البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بالتعرض لزميه وإصابة الطفل المعتدى عليه بأضرار جسدية، وفق ما أظهرته التحقيقات الرسمية.

يذكر أن تفاصيل الحادثة تعود إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل المجني عليه إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه محمد رمضان ونجله بالاعتداء على نجلها، الطالب بالصف السادس الابتدائي، للاعتداء داخل نادي، ما تسبب له بكدمات واحمرار في الوجه نتيجة الضرب.