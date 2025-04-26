بعد أن أهدته زوجته راقصة .. قريب إلهام شاهين يحتفل بزواج والدته

ميرنا وليد - بيروت - منذ فترة ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بهدية قدمتها زوجة لزوجها وهي عبارة عن راقصة، وذلك في عيد ميلاده حيث أنه يحب أن يشاهد رقص الراقصات الشرقيات، الزوج هو محمود شاهين مدير التصوير وهو إبن شقيق الممثل المصرية إلهام شاهين، واليوم عاد إسم محمود شاهين غلى والجهة حيث أنه نشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات من احتفاله بزواج والدته أمل الصيفي من السفير علي الحلواني.



شاهين كتب تعليقاً:"تم عقد قران أمي أمل الصيفي، على السفير علي الحلواني.. بارك الله زواجكما ورزقكما الهناء والسعادة، ندعوا الله لكما بالهناء والسعادة وراحة البال.. مبارك الزواج ونسأل الله أن يهنئكما ويشرح صدوركما."