براد بيت يستعد لدخول القفص الذهبي للمرة الثالثة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد النجم العالمي راد بيت، للزواج من جديد، وذلك بحسب ما كشفته المصادر المقربة منه.

وتداولت الصحف العالمية تقارير تفيد باقتراب موعد زواج براد بيت من حبيبته المصممة إنيس دي رامون، إذ من المتوقع أن يتزوج قبل أن يسافر لتصوير فيلمه الجديد في نيوزيلندا، حيث سيبقى هناك مدة 6 أسابيع.

وأفادت التقارير أن الثنائي يخططان لعقد قرانهم أواخر فصل الصيف أو أوائل الخريف القادم، في حفل من المقرر أن يضم الأصدقاء والعائلة.

وقال مصدر مقرب من النجم العالمي، أن بيت يشعر بنوع من التحرر من ماضيه، بعد علاقته المؤلمة مع النجمة أنجلينا جولي.

يذكر أن علاقة براد بيت الذي يبلغ من العمر 61 عاماً، وحبيبته إنيس دي رامون، التي تصغره بـ 29 عاماً، كانت قد بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

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