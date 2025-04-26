تامر حسني يشعل أجواء الدوحة.. ليلة لا تُنسى مع جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني ليلة أمس حفلاً استثنائياً في العاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري ضخم توافد من مختلف الجنسيات العربية، في واحدة من أنجح وأجمل حفلاته خلال العام الجاري.

ومنذ اللحظات الأولى لصعوده إلى المسرح، أشعل تامر الأجواء بحماسه الكبير وتواصله العفوي مع الحضور، مقدماً باقة من أشهر أغنياته التي ردّدها الجمهور معه بحماس بالغ. وتنوّع برنامجه الغنائي بين الأغاني الرومانسية والإيقاعية، مما خلق حالة من الفرح والتفاعل المستمر طيلة السهرة.

وعقب انتهاء الحفل، شارك تامر جمهوره عبر حساباته الرسمية صوراً من أجواء السهرة، وكتب معلقًا: “حقيقي من أجمل حفلات السنة في الدوحة (قطر) مع حبايب قلبي الجمهور الغالي القطري والمصري وجميع الجنسيات العربية. كان يوم جميل معاكم حبايب قلبي، ألف ألف شكر على استقبالكم الغالي لي. حقيقي كنتوا واحشيني أوي أوي.”

ولم يكتفِ تامر بالأداء الغنائي، بل حرص على التفاعل مع جمهوره من خلال الكلمات العفوية واللحظات العاطفية التي شاركهم بها، مؤكداً مرة جديدة قربه الكبير من محبيه واهتمامه بإسعادهم في كل مناسبة.

ويواصل تامر حسني تأكيد مكانته كواحد من أبرز نجوم الساحة الغنائية العربية، حيث يشهد كل ظهور له تفاعلاً لافتاً، وحضوراً جماهيرياً ضخماً يعكس حجم جماهيريته الطاغية في مختلف العواصم العربية.

حفل الدوحة كان بمثابة تأكيد جديد على النجومية الفريدة التي يتمتع بها تامر حسني، وقدرته الدائمة على خطف القلوب في كل محطّة فنية يطلّ فيها على جمهوره.