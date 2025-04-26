نوال الزغبي ترفع حماس جمهورها.. ألبومها المنتظر يقترب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها على منصة “X” أن ألبومها الغنائي المنتظر بات في مراحله النهائية، مشيرة إلى أن العمل سيصبح جاهزًا قريبًا. وكتبت الزغبي: “ما بقى في كتير وقت! شي قليل وبيكون الألبوم جاهز Can’t wait guys”، وسط حالة من الترقب بين جمهورها.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لما كانت نوال قد كشفته مؤخراً حول تفاصيل الألبوم، مؤكدة أنه سيضم 12 أغنية متنوعة باللهجتين اللبنانية والمصرية، معتبرة التحضير له من أكثر التجارب الفنية متعة في مسيرتها.

وتواصل نوال نشاطها الفني اللافت، إذ أحيت مؤخراً حفل عيد الفطر في “Quora Beirut”، وسط حضور جماهيري كبير، عقب النجاح الذي حققته بأغنيتها الرمضانية “يا حبايب”، بالإضافة إلى مشاركتها المميزة كضيفة في برنامج “رامز إيلون مصر” الذي صُوّر في الرياض.

ومع اقتراب موعد إصدار الألبوم، تزداد التساؤلات حول المفاجآت الغنائية التي تخبئها نوال الزغبي لجمهورها، وسط توقعات بأن يشكل الألبوم محطة فارقة جديدة في مشوارها الفني.