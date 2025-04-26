إحالة نجل محمد رمضان لمحاكمة عاجلة بتهمة التعدي على طفل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور لافت بقضية اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على طفل داخل أحد النوادي الشهيرة، أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة بإحالته إلى محكمة الطفل بأكتوبر، مع تحديد جلسة 15 أيار (مايو) المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم سيدة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أول أكتوبر، تتهم فيه محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها أثناء تواجده داخل نادي نيو جيزة. وأوضحت أن ابنها عمر، الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الدولية بالشيخ زايد، تعرض للضرب ما تسبب له في إصابات جسدية تمثلت في كدمات واحمرار في الخد الأيسر.

وأضافت السيدة أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين نجل الفنان وابنها خلال اللعب داخل النادي، قبل أن تتطور إلى اعتداء جسدي. وعليه، تقدمت ببلاغ رسمي اتهمت فيه الفنان ونجله بالتعدي على طفلها وإحداث إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.