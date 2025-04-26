منى زكي توضح حقيقة البوستر المتداول لفيلم “الست” عن أم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منى زكي حقيقة الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي قيل إنها البوستر الرسمي لفيلمها الجديد “الست”، الذي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

ونفت منى زكي في بيان رسمي صحة الصورة المتداولة، مؤكدة أنها مُولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا تمت بأي صلة لفيلم “الست”، سواء من حيث الكواليس أو المادة الترويجية الرسمية.

وأوضحت النجمة المصرية أن الفيلم لا يزال في مراحله التحضيرية، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لا تمثل أي جزء من كواليس التصوير، مؤكدة أن كافة التفاصيل الرسمية الخاصة بالعمل ستُعلن في الوقت المناسب.

يُذكر أن منى زكي انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهد فيلم “الست”، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد حلمي، عمرو سعد، كريم عبد العزيز، أمينة خليل، ونيللي كريم. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

كما تستعد منى زكي لعرض فيلم “الجواهرجي”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم محمد هنيدي، والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.