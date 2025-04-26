إيقاف حمو بيكا عن الغناء.. وردّه الأول يشعل الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قراراً بإيقاف مغني المهرجانات حمو بيكا عن العمل، بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه خلال حفل وهو يتغنى بكلمات اعتبرتها النقابة مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق بمكانتها.

وعقب انتشار الفيديو، عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً حضره النقيب مصطفى كامل ووكيلا النقابة حلمي عبد الباقي والدكتور محمد عبد الله، حيث تابعوا مضمون الفيديو الذي ظهر فيه حمو بيكا، وهو أحد حاملي تصريح شعبة الأداء الصوتي بالنقابة.

وفي بيان رسمي، قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي ووكيل النقابة، إن “نقابة المهن الموسيقية ستظل سنداً لكل من يحترم قوانين المهنة وأعرافها، وفي الوقت نفسه ستكون جهة ردع لكل من يتجاوز أو يسيء إلى مؤسسات الدولة الحامية للوطن”.

وبناءً على ما سبق، قررت النقابة إيقاف تصريح العمل الممنوح لحمو بيكا بشكل فوري، مع استدعائه للتحقيق العاجل أمام الشؤون القانونية. وشددت النقابة في بيانها على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة، خاصة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة.

وفي أول تعليق له على قرار الإيقاف، كتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “صدر قرار وقف لي من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق. أنا محترم القرار جداً وملتزم به، ولكن أطالب النقابة بتطبيق نفس القرار على كل من غنى هذه الأغنية أيضاً”.

وأوضح بيكا أن الأغنية التي أُوقِف بسببها ليست موجهة للإساءة إلى الجيش أو مؤسسات الدولة، بل تعبر عن مشاعر الخوف التي تشعر بها الأم على ابنها، مؤكداً احترامه الكامل للجيش المصري، مشيراً إلى خدمته العسكرية سابقاً.

كما نشر حمو بيكا عدة فيديوهات لمطربين آخرين وهم يؤدون نفس الموال الذي تم التحقيق معه بسببه، مطالباً بالمساواة في الإجراءات بحق الجميع.

واختتم بيكا منشوره بتجديد احترامه للنقابة ومؤسسات الدولة، مهنئاً الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء.