جاستين بيبر يردّ على شائعات انفصاله وتدهور حالته النفسية برسائل مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع انتشار شائعات حول انفصاله عن زوجته وتدهور حالته الصحية والنفسية، خرج النجم العالمي جاستين بيبر عن صمته، وشارك متابعيه عبر “إنستغرام” مقاطع فيديو ورسائل عبّر فيها عن معاناته مع الضغوط الإعلامية والشائعات التي تطاله.

ونشر بيبر مقطع فيديو قصير ظهر فيه محاطًا بعدد من المصورين الذين كانوا ينتظرون خروجه لالتقاط صور له، وعلق قائلاً: “انظروا إلى هؤلاء الرجال! يجب أن يتوقف هذا”. كما سُمع صوت أحد مرافقيه وهو يطلب من المصورين التوقف والابتعاد، في مشهد عكس مدى الانزعاج الذي يشعر به بيبر جراء مضايقات الصحافة والباباراتزي.

وفي مواجهة الشائعات التي طالت علاقته بزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، واتهامه بتعاطي المواد المخدرة، كتب المغني الكندي رسالة مطولة على “إنستغرام”، قال فيها: “كيف يمكن تخفيف الشعور بالذنب؟ ليس بالذهاب إلى الكنيسة أو قراءة الكتاب المقدس، بل من خلال قبول أن الله قد غفر لك خطاياك. يعاملونني هنا بشكل سيئ، لكنني أتذكر أنني إنسان مليء بالعيوب، والله يغفر لي”.

ونفى بيبر الشائعات حول انفصاله عن هايلي، مؤكداً أن زوجته قلقة بالفعل على حالته الصحية والنفسية لكنها لا تفكر أبداً بالانفصال. وأضاف: “بصراحة، لو كنت مكاني، لكان من الصعب ألا تشعر بالغيرة عندما ترى علاقتي بهايلي بهذا الجنون. نحن نعيش في أوج نجاحنا، ومن الطبيعي أن يجد البعض صعوبة في تقبل ذلك. لا ألومهم، فعلاقتنا من المستحيل مجاراتها”.