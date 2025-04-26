كريم محمود عبد العزيز يردّ على شائعات ارتباطه بصورة خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر النجم كريم محمود عبد العزيز وضع حد للشائعات التي طالته في الفترة الأخيرة حول وجود علاقة عاطفية تربطه بالنجمة دينا الشربيني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمهما الأخير “الهنا اللي أنا فيه”.

ونفى النجم المصري صحة هذه الأقاويل بطريقة غير مباشرة، من خلال نشر صورة عائلية نادرة تجمعه بزوجته وبناته الثلاثة، عبر حساب ابنته الشخصي على “إنستغرام”، حيث أُرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “أنا أحب عائلتي المميزة”، في تأكيد واضح على متانة علاقته بأسرته ورغبته في وقف الشائعات المتداولة.

وجاء نشر الصورة بعدما انتشرت أخبار عبر السوشيال ميديا تزعم وجود قصة حب تجمع بين كريم ودينا الشربيني وخططاً للزواج قريباً، مما أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين. فيما اختار كريم الرد بطريقة هادئة، بينما التزمت دينا الصمت تجاه هذه الشائعات ولم تعلق عليها.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني تعاونا معاً في بطولة فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وإيرادات مرتفعة، ويُعد من أبرز أفلام الموسم. الفيلم من إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر، وشارك في بطولته أيضاً كل من ياسمين رئيس، مريم الجندي، حاتم صلاح وآخرين.