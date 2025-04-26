دموع أحمد زاهر في ليلة زفاف ابنته ليلى.. ورسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” مقطع فيديو مؤثر من حفل زفاف ابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر على المنتج هشام جمال، حيث وجه لها رسالة مليئة بالمشاعر لامست قلوب جمهوره.

وظهر زاهر في الفيديو وهو يرقص مع ابنته على أنغام أغنية “بنت أبويا”، مرفقاً المشهد بتعليق عاطفي قال فيه: “وأنا داخل أرقص معاكِ، شفت وشك اللي زي القمر، أجمل عروسة في الدنيا كلها، بصيت في عينيكِ، وفجأة مر قدامي شريط ذكريات من أول لما جيتِ الدنيا، وأنا أول واحد شِلتك بين إيديَّ، وشفت كل لحظة وأنتِ بتكبري قدام عينيَّ، لحد اللحظة اللي إحنا بنرقص فيها مع بعض وأنتِ عروسة زي القمر، وخلاص هتسيبيني وتمشي مع عريسك”.

وأضاف النجم المصري: “حسيت بمشاعر كتير متناقضة، والدموع نزلت من عيني غصب عني. كنت عاوز أقول لك لا، ما تمشيش وتسيبيني، لكن في نفس الوقت كنت عارف إن دي أجمل لحظة في حياتك، لأنك اخترتِ اللي بتحبيه وبيحبك. وبصراحة، اخترتِ صح، راجل محترم بيحبك وبيقدرك، وهيشيلك جوه عنيه زي ما وعدني”.

واختتم أحمد زاهر رسالته قائلاً: “مبروك يا بنت عمري، يا بنت قلبي، بحبك يا أجمل بنوتة، وأجمل عروسة في الدنيا كلها. بحبك يا ليلى”.