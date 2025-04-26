جمال سليمان يوضح.. هل رفض التصوير مع سيدة في مهرجان دار الأوبرا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار مقطع فيديو قصير أظهر انزعاجه ورفضه التصوير مع سيدة مصرية على هامش فعاليات مهرجان الفيلم السنوي الـ51 بدار الأوبرا المصرية، حرص النجم السوري جمال سليمان على توضيح تفاصيل ما جرى.

وأكد سليمان أن الفيديو المنتشر لا يتعدى بضع ثوانٍ، ظهر خلالها وهو يقول للسيدة: “أبوس إيدك سيبيني في حالي”، مشيراً إلى أنه سبق أن التقط صوراً معها أكثر من مرة خلال الحفل، إلى جانب مشاركته في لقاءات إعلامية عديدة، وذلك خلال الفعالية التي شهدت تكريمه.

وأوضح النجم السوري أن السيدة كانت قد ظهرت مراراً بجانبه أثناء التغطية الإعلامية، وعندما غادر القاعة لمقابلة أصدقائه، فوجئ بها مرة أخرى أمامه، مما دفعه للتوجه إليها برجاء وصفه بـ”الحار” دون نية للإحراج أو التقليل من شأنها.

وتابع قائلاً: “لم أقصد إحراج السيدة أو كسر خاطرها، ولم أكن أعلم أن هناك من يقوم بالتصوير. لا أرى خطأً في ما قلته، ولا أجد فيه أي تكبّر أو عجرفة كما تم وصفه”.

وأشار سليمان إلى أن أحد الصحفيين ركّز على هذا المشهد القصير، الذي أصبح، بحسب تعبيره، “أشهر من التكريم نفسه”، موضحاً أنه قرر إصدار هذا التوضيح بناءً على نصيحة أصدقائه وعدد من الإعلاميين، تفادياً لاستغلال البعض للموقف بنشر تحليلات وصفها بـ”السموم والكذب والزيف”.