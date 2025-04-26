سرقة مروعة تطال نجمة عالمية خلال العرض الأول لفيلمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت المواقع الإلكترونية العالمية بخبر تعرض النجمة البريطانية فلورنس بيو وعائلتها للسرقة على يد ملثمين، أثناء حضورهم العرض الأول لفيلمها الجديد “Thunderbolts” في ليستر سكوير بالعاصمة البريطانية لندن.

ونقل موقع “The News” عن مصدر مطلع تفاصيل الحادثة المروعة، حيث قال: “بعد دخول الجميع إلى الحفل بفترة وجيزة، وصلت دراجة نارية يستقلها رجلان يرتديان أقنعة، وقاما بتحطيم نافذة جانبية لإحدى السيارات. لم يكن لدى السائقين أي فرصة للتصرف، إذ وقع كل شيء بسرعة كبيرة”. وأكد المصدر أن السارقين استوليا على جهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول كانا على مقاعد السيارة، مشيراً إلى أن فلورنس وعائلتها لم يصابوا بأي أذى جسدي، لكنهم ما زالوا في حالة من الصدمة.

من جهته، أكد موقع “The Sun” أن شرطة العاصمة تلقت بلاغاً بالحادثة، إلا أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، لفتت فلورنس بيو الأنظار خلال الحفل بإطلالتها الأنيقة، إذ اختارت فستاناً أسود من التول الشفاف المطرّز بورود وتفاصيل لامعة من مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب للأزياء الراقية لخريف 2024، وأكملت إطلالتها بآيلاينر برتقالي عريض أضفى لمسة جريئة ومميزة على مظهرها.