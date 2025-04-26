جمال سليمان يكشف كواليس رفضه التصوير في مهرجان جمعية الفيلم

نفى الفنان جمال سليمان نيّته إحراج إحدى السيدات بعد تداول فيديو يظهر رفضه التقاط صورة معها خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ51 لمهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن الموقف فُهِم بشكل خاطئ.

أوضح سليمان في فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن السيدة المعنية كانت قد التقطت صورًا معه أكثر من مرة خلال الحفل، قائلا لما خرجت كانت عايزة نتصور تاني، لكن كان في أصدقاء مستنيني ومكنتش أعرف إن في حد بيصور، وأكيد مكنتش أقصد أكسر بخاطرها.

وأشار إلى أن الفيديو المتداول حقق انتشارًا يفوق فيديو لحظة تكريمه، معربًا عن احترامه الشديد لجمهوره وحرصه على التواصل معهم



وفي حديث آخر، استرجع سليمان بداياته الصعبة، مشيرًا إلى أنه وُلد في حي شعبي وعاش طفولة مليئة بالتحديات، حيث عمل منذ صغره في سوق الخضار، قائلاً أنا مش ابن باشا، أنا اتولدت وسط المخازن، وكنت ببيع خضار على عربية صغيرة.

وأكد أن النجاح لم يأتِ بسهولة، بل كان ثمرة تعب طويل وصبر، وهو ما جعله يقدّر كل خطوة في مسيرته الفنية.

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