شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي: أقبل أكون زوجة ثانية أو حتى رابعة.. بس العرفي "لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة ريم البارودي تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث تحدثت عن تعدد الزوجات، وهل تقبل أن تكون زوجة ثانية، وقالت فى تصريحات تليفزيونية، "في الوقت الحالي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو رابعة حتى، زمان كنت أعترض لكن دلوقتي لا، لكن المهم تكون جوازات رسمية".

وأضافت ريم البارودي ، "أنا مش ضد تعدد الزيجات، أهم حاجة الراجل يعدل ما بينهم، لكن أنا ضد الزواج العرفي، لأن كلمة عرفي ثقيلة على الأذن، ومش حلوة عندنا في مصر".

كما دافعت ريم البارودي عن النجم محمد رمضان بعد ملابسه التي ظهر بها خلال حفله فى أمريكا قائلة، "كل واحد حر فى حياته ولبسه، أنا مينفعش أنصح محمد رمضان لأن النصيحة على الملأ فضيحة، ومحمد رمضان شخص محترم وقدم واجب العزاء في والدي لما توفى، وعمل برنامج رمضان اللي فات عشان يساعد الناس ويرسم البهجة على وجوههم".

وكانت الفنانة ريم البارودي قد حلت مؤخراً ضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي، وتحدثت خلال الحلقة عن زواجها الأول والثاني، وعن تعرضها للصدمة لوفاة والدها، مؤكدة أن الوسط الفني لم يقف بجانبها في وفاة والدها سوي زينة.