شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعود بقوة منذ بداية 2025 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تصنف على أنها من أهم المطربات فى العالم العربي، لما تتميز به من موهبة كبيرة كلما غنت حققت نجاحاً كبيراً، سواء فى حفل أو مع أى أغنية جديدة لها، إلا أنها الفترة الأخيرة كانت محط أزمات عديدة عطلت تلك المسيرة الغنائية، قبل عودتها بقوة خلال العام الجاري الذى يبدو أنها انتهت فيه بالعودة لسابق عهدها والتركيز فقط على ما تجيده من غناء بصوتها المميز الذى أتاح لها جماهيرية عريضة من المحيط للخليج من عشاقها.

شيرين عبد الوهاب حضرت بقوة خلال شهر رمضان الماضى بصوتها وأغانيها ما بين مسلسل "إخواتي"، الذى استخدم فيه المخرج محمد شاكر خضير عدة أغانٍ لها ضمن أحداث المسلسل، وهو ما خلق تفاعلا لجمهورها مع العمل فى لفتة لاقت استحسان مشاهدي العمل، خاصة مع وضع الأغاني فى قالب مميز، كما نجحت خلال الحملة الإعلانية التي شاركت فيها، وذلك بعد إحيائها أكثر من حفل ناجح منذ بداية العام الجاري، ما يبرهن على عودتها القوية، كما أنها مؤخرا تصدرت التريندات بعد تعليقها على الأعمال التي نالت إعجابها في دراما رمضان 2025.

وفور كتابة شيرين عبد الوهاب وإعلانها عن الأعمال التى نالت إعجابها انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على معرفة رأيها فى المسلسلات التى أعجبتها، لما تتمتع به شيرين من قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة فى العالم العربى.

شيرين عبد الوهاب كتبت: "حبايبي الغاليين، بجد انبسطت جدًا من اللي شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة، حابّة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل إخواتي، وبالأخص السيناريست الأستاذ (مهاب طارق) والمخرج الكبير محمد شاكر خضير اللي دايمًا بيحط بصمته بحب وإبداع".

وأضافت، "كمان شكر كبير لمسلسل منتهي الصلاحية على الجمال والإبداع والرسالة العميقة اللي لمسَتني جدًا، وأضافت: "مقدرش أنسى مسلسل 80 باكو اللى فعلا فرّح قلبى ببساطته وضحكته اللي من القلب".