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بهاء الدين محمد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نخبة من نجوم الفن.. صور

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  • بهاء الدين محمد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نخبة من نجوم الفن.. صور 1/4
  • بهاء الدين محمد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نخبة من نجوم الفن.. صور 2/4
  • بهاء الدين محمد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نخبة من نجوم الفن.. صور 3/4
  • بهاء الدين محمد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نخبة من نجوم الفن.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد بزفاف نجله ليلة أمس، وسط عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم المنتج الكبير  محسن جابر والنجمة أنوشكا والشاعر والملحن محمد رفاعى والكاتب الصحفى يسرى الفخرانى والإعلامى ممدوح موسى والملحن  وليد سعد والذين أغنوا المناسبة بحضورهم المميزوأضفوا أجواءً مفعمة بالفرح والتألق، مُجسدين روح التكاتف الفني التي تميز المجتمع الإبداعي.

 

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النجوم يحتفلون لزفاف نجل بهاء الدين محمد

 

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أنوشكا 

 

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النجوم يحتفلون لزفاف نجل بهاء الدين محمد

يُذكر أن بهاء الدين محمد يُعدّ أحد أعمدة الشعر الغنائي العربي، حيث قدّم عبر مسيرته عشرات القصائد التي تحوّلت إلى أغانٍ خالدة في ذاكرة الجمهور، كما يُعتبر أحد الروابط الثقافية بين أجيال الفنّانين، مما يفسر الحضور النجمي الكبير الذي شهدته حفلة زفاف نجله، والتي تُوّجت بلمسة فنية تليق بصاحب الإرث الإبداعي .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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