شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بوجهين مع تامر حسنى وكريم عبد العزيز فى موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تظهر النجمة هنا الزاهد بوجهين خلال منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 التي تنطلق أواخر شهر مايو المقبل، وتشهد منافسة بين العديد من الأفلام لكبار نجوم الشباك، حيث تقدم هنا دور البطولة أمام النجم تامر حسنى في فيلم ريستارت، وتشارك كضيفة شرف خلال فيلم المشروع X مع النجم كريم عبد العزيز.

هنا الزاهد تجتمع مع تامر حسنى مجدداً فى السينما خلال فيلم ريستارت والمقرر إطلاقه في صالات السينما يوم 29 مايو المقبل وتقدم خلاله شخصية مؤثرة على السوشيال ميديا، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

وفى فيلم المشروع X تشارك هنا الزاهد كضيفة شرف خلال مشهدين فقط خلال الأحداث ويجمعاها ببطل العمل كريم عبد العزيز وسيكون لها دوراً كبيراً فى تحول الأحداث، والفيلم قصة بيتر ميمى وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وضيوف الشرف، هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب.



هنا الزاهد من فيلم المشروع X

ويجسد النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم المشروع X شخصية يوسف الجمال وهو عالم مصريات، يخوض بصحية فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة، ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقى مثير.

وفى سياق آخر تستكمل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة خلال شهر مايو المقبل، لطرحه فى موسم صيف 2025، وهو تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم، كما انتهت مؤخراً من فيلم "The Seven Dogs" الذي يجمعها بالفنانين كريم عبد العزيز واحمد عز والمقرر عرضه قريباً.