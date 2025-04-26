شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تتوج بجائزة "EMIGALA" للموسيقى: "الفن لم يغب عن قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بجائزة "EMIGALA" في فئة الموسيقى، تكريمًا لأعمالها الغنائية المتميزة التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي مؤخرًا. وجاء التتويج تتويجًا لعودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد غياب، حيث أعادت تثبيت حضورها عبر أداءات عاطفية وصوت دافئ لامس جمهورها.



بسمة بوسيل بسمة بوسيل

وعلّقت بوسيل على فوزها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بنشر صور حفل التكريم، مرفقة بتعليق قالت فيه: "الموسيقى لم تغب عن قلبي.. هذه الجائزة دفعة جديدة لأستمر في إيصال مشاعري عبر أغانٍ تلامس الوجدان"، معبرة عن امتنانها للجمهور والداعمين الذين وقفوا معها خلال رحلتها الفنية.

وأشارت الفنانة إلى أن العودة للغناء كانت "شرارة انتظرت توقيتًا مناسبًا"، مؤكدة أن التكريم يمثل نقطة تحول في مسيرتها، ويحفزها على تقديم المزيد من الإبداعات.

يُذكر أن بوسيل تمتلك صوت عربى نسائى يمتزج بين العمق العاطفي والألحان المتنوعة، ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة، حيث تحقق أعمالها انتشارًا سريعًا على المنصات الرقمية، وتتصدر قوائم الاستماع بشكل متكرر.

وتُعرف الفنانة المغربية بأغانيها الرومانسية التي تحمل بصمة فريدة، مما يؤكد مكانتها كاسم فني له وزنه في المشهد الغنائي العربي، وفقًا لتقييمات النقاد ومتابعيها.



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (1)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (2)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (3)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (4)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (5)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (6)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (7)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (8)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (9)



بسمة بوسيل تتوج بجائزة EMIGALA (10)