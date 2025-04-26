ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر الأنظار في حفل زفاف شقيقتها ليلى بإطلالة مميزة وناعمة وإختيار مثالي للمناسبة.

وقد أطلت ملك إلى جانب العروس بفستان ناعم للغاية باللون الأزرق الفاتح الباستيل، وهو فستان سهرة طويل ضيق أبرز جمال قوامها، تزينها التطريزات البراقة بأسلوب فاخر، مع لمسة الأكمام المتدلية من القماش الشفاف المنسدل لغاية الأرض، كما أضيف عليه ياقة مربعة، وأرفقته بمجموعة مجوهرات ماسية ناعمة.

ومن الناحية الجمالية، تركت ملك شعرها القصير منسدلا بخصلات مموجة وإعتمدت ماكياج ناعم للغاية جاء ملاءم لملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ملك أحمد زاهر في حفل زفاف شقيقتها.. إختيار مثالي ولون مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.