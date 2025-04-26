إليسا بفستان فالنتينو على مسرح الأولمبيا .. وهذه تفاصيل الإطلالة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً على مسرح الأولمبيا في باريس يوم أمس.

إليسا ارتدت فستاناً أسود من فالنتينو Valentino بموضة الشراريب الرائجة، ونسقت إليسا مع الفستان قفازات سوداء طويلة، واختارت مجوهرات أنيقة تليق بالإطلالة.

وتركت إليسا شعرها منسدلاً بتسرحية الوايفي، واعتمدت ماكياجاً ناعماً أبرز عينيها بماكياج العيون الدخانية.

الحفل حقق نجاحاً كبيراً وغنت إليسا مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور غناءً ورقصاً، وحملت علم لبنان على المسرح.

ومن بين الأغنيات التي غنتها إليسا في الحفل لحضور متعدد الجنسيات "بدي دوب" و"حالة حب".

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