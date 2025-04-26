أخبار إرتباط كريم محمود عبد العزيز بـ دينا الشربيني تضج.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت بشكل واسع أخبار تفيد بوجود قصة حب بين الممثلة المصرية دينا الشربيني والممثل المصري كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أنهما يخططان للزواج قريباً.

هذه الأخبار دفعت الممثل المصري للرد عليها بطريقة غير مباشرة، حيث قام بنشر صورة تجمعه بزوجته وبناته الثلاثة بظهور نادر لهن، وأرفق الصورة بتعليق: "أنا أحب عائلتي المميزة"، نافية الإشاعات جملة وتفصيلاً ومؤكدة على علاقته القوية بعائلته.

وقد جاءت هذه الإشاعات بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز.

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