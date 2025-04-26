ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن كواليس مسلسلها "شباب إمرأة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت.

وأكدت غادة خلال إحدى الندوات الصحافية أنها لم تكن تضمن نجاح العمل، مشبهة الفن بلعبة القمار، وقالت: "استخدامي للفيب بدل الشيشة في "شباب امرأة" جِه صدفة، والفن زي القُمار نجاحه مش مضمون. أنا مش من الناس اللي بيفكروا في التريند، أنا زيي زي أي حد بيتفرج، بستغرب لما بلاقي حد بيقولي إن فلان عمل تريند، فبرد وأسأل: هو ليه أعمل في نفسي كده عشان أبقى تريند؟ كل عمل بدخله مش عارفة هينجح ولاّ لأ، والمهنة بتاعتنا زي القمار بندخل العمل الله أعلم هينجح ولا لأ، بنعمل كل الإمكانيات وفيه أعمال مافيهاش غلطة وربنا مش كاتب لها النجاح. إحنا بكل نجوميتنا بندخل العمل بنبقى خايفين وموهبتنا لازم نلمّعها، ساعات بنقعد موسم كامل مش شغالين وبنبقى مش ممرنين صوتنا ولا أداءنا، وبدخل أول يوم تصوير ببقى كأني في امتحان وبقعد أقول يا رب اكرمني وادّينا على قد جهدنا وتعبنا واللي عايزين نوصله للناس".

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تشبه الفن بالقمار.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.