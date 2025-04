وفاة لار بارك لينكولن عن عمر ناهز 63 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة الأمريكية لار بارك لينكولن، عن عمر 63 عامًا.

وأعلنت شركة "Actors Audition Studios" التي أسستها في مدينة دالاس، خبر الوفاة يوم 22 نيسان/أبريل 2025، من دون الإفصاح عن سبب الوفاة.

لار بارك لينكولن برزت في ذاكرة الجمهور من خلال دورها في المسلسل الشهير Knots Landing حيث جسدت شخصية "ليندا فيرغيت"، كما شاركت في فيلم الرعب الشهير Friday the 13th Part VII: The New Blood بدور "تينا شيفر".

تركزت مسيرتها لاحقًا على دعم المواهب الناشئة، من خلال تأسيسها لأكاديمية تدريب الممثلين، التي ساهمت من خلالها في إعداد جيل جديد من الفنانين. الراحلة خلفت وراءها ابنتها بايبر، وابنها تريفور، وشقيقتها كارين، وشقيقها مايكل، بالإضافة إلى أربعة أحفاد وكلبها الوفي "تشارلي". وطلبت عائلتها، بدلاً من إرسال الزهور، التبرع لصالح مؤسسة SAG-AFTRA أو صندوق مجتمع الترفيه.