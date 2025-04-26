بعد غياب ثلاث سنوات.. محمد عبده يعود إلى دار الأوبرا المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل جماهيري كبير على خشبة دار الأوبرا المصرية في القاهرة، احتفالًا بـ”ليلة الموسيقار طلال”، وذلك بعد غياب دام ثلاث سنوات عن الساحة الفنية المصرية. ولم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي عن موعد إقامة الحفل.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، عن استعداد محمد عبده لإحياء هذه الليلة الاستثنائية، وشاركت صورًا ولقطات حصرية ظهر فيها فنان العرب أثناء تحضيراته للحفل من خلال البروفات. ومن المتوقع أن يشارك في الليلة عدد من المطربين، بالإضافة إلى أداء محمد عبده لمجموعة من أجمل أغاني الموسيقار طلال.

ويُعد هذا الحفل محطة مهمة في مسيرة محمد عبده الفنية، إذ يعود من خلاله إلى إحياء الحفلات في القاهرة للمرة الأولى منذ عام 2022، عندما قدّم آخر حفل له احتفالًا بالعام الجديد في أحد فنادق العاصمة. أما عودته إلى مسرح دار الأوبرا المصرية تحديدًا، فتأتي بعد غياب استمر ست سنوات، حيث كان آخر حفل له على هذا المسرح قد أقيم عام 2019.

وكان محمد عبده قد شارك مؤخرًا في ليلة “دايم السيف”، التي أُقيمت على مسرح “عبادي جوهر أرينا” في المملكة العربية السعودية احتفاءً بإبداعات الشاعر خالد الفيصل، بمشاركة نخبة من كبار المطربين، أبرزهم أحلام، آمال ماهر، ماجد المهندس، عبادي الجوهر وطلال سلامة، تحت قيادة المايسترو وليد فايد، بمصاحبة موسيقى أوركسترالية ضخمة.