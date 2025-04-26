ريتشارد غير يتضامن مع فلسطين بقصيدة لمحمود درويش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة لافتة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، قرأ النجم الأميركي ريتشارد غير قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بعنوان “فكر بغيرك”، مقدماً من خلالها رسالة إنسانية قوية تدعو إلى التفكير بالآخرين ومآسيهم وسط انشغالات الحياة اليومية.

وجاء في القصيدة التي تلاها غير:

“وأنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّر بغيركَ…

لا تَنْسَ قوتَ الحمام

وأنتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّر بغيركَ

لا تنس مَنْ يطلبون السلام

وأنتَ تسدد فاتورةَ الماء، فكِّر بغيركَ

مَنْ يرضَعُون الغمام

وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّر بغيركَ

لا تنس شعب الخيام

وأنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّر بغيركَ

ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام

وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكِّر بغيركَ

مَنْ فقدوا حقَّهم في الكلام

وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكِّر بنفسك

قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلام”.

وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلاً واسعاً، حيث اعتبر كثيرون أن قراءة نجم عالمي لقصيدة محمود درويش تمثل لفتة رمزية مؤثرة تعبّر عن أهمية التضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة.

وتُعد قصيدة “فكر بغيرك” واحدة من أبرز قصائد درويش، حيث تبرز الحس الإنساني العميق الذي ميّز أعماله، وتجسّد رسالة عالمية تدعو إلى عدم الانغلاق على الذات وتذكر معاناة الآخرين.