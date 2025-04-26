أحمد حلمي يحوّل “قصة مدينة” إلى فيلم.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان أحمد حلمي تحويل مشروع مسلسل “قصة مدينة”، الذي كان من المقرر تقديمه ضمن موسم دراما رمضان 2024، إلى فيلم سينمائي جديد من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير. وقد بدأ حلمي تحضيراته للعمل بعقد اجتماعات مكثفة مع شركة Media Hub – سعدي جوهر، المنتجة للفيلم، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالإنتاج وخطة التنفيذ.

وكان مسلسل “قصة مدينة” من الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانين أحمد أمين ومحمد ممدوح للمشاركة في البطولة، واختيرت المخرجة كاملة أبو ذكري لتولي الإخراج. إلا أن المشروع توقف بسبب صعوبات تتعلق بتنفيذه، نظراً لتناوله قصة حقيقية عن أبطال المقاومة الشعبية في مدينة الإسماعيلية عام 1967، وهو ما تطلب إمكانيات إنتاجية خاصة حالت دون استكمال المسلسل بالشكل المطلوب.

ويُعد هذا المشروع السينمائي الجديد عودة قوية لأحمد حلمي إلى شاشة السينما بعد غياب دام منذ عرض فيلم “واحد تاني” في موسم عيد الفطر 2022، والذي أخرجه أيضاً محمد شاكر خضير، وشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم روبي، أحمد مالك، نسرين أمين، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ونور إيهاب، وكان من تأليف هيثم دبور.

على صعيد آخر، يواصل أحمد حلمي حصد التكريمات الدولية، حيث تم تكريمه مؤخراً في الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي بمنحه جائزة الإنجاز. وخلال كلمته في حفل التكريم، عبّر حلمي عن سعادته العارمة بهذا التقدير، مشيداً بالمهرجان ودوره في إبراز اسم مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية. وقال حلمي تعليقاً على التكريم: “أحلى تكريم هو إن الواحد يتكرم بعيد عن بلده بشغله، وأنا فخور جداً إني مصري بتكرم في أمريكا”، متمنياً أن يستمر المهرجان ويحقق المزيد من النجاحات.

كما يستعد حلمي لتلقي تكريم جديد من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة، المقرر إقامتها في مدينة مالمو بالسويد خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025. وسيتم تكريمه في حفل الافتتاح الرسمي الذي سيُقام في سينما رويال، أكبر صالة عرض سينمائي في منطقة إسكندنافيا، على أن يشارك في ندوة خاصة تقام في اليوم التالي ضمن فعاليات المهرجان.

بهذا الحراك الفني المكثف، يواصل أحمد حلمي ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم السينما العربية، سواء من خلال أعماله الفنية الجديدة أو من خلال التقدير الدولي لمسيرته الطويلة والمتميزة.