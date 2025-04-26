غادة عبد الرازق تكشف كواليس “شباب امرأة”: الفن مثل القمار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن تفاصيل جديدة من كواليس تصوير مسلسلها “شباب امرأة”، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، متحدثة عن اختياراتها خلال أداء الشخصية، ورؤيتها لصناعة الفن بشكل عام.

وخلال إحدى الندوات الصحافية، أوضحت غادة أن استخدام الفيب بدلاً من الشيشة كما في الفيلم الأصلي جاء بمحض الصدفة أثناء التصوير، قائلة: “استخدامي للفيب بدل الشيشة في “شباب امرأة” جِه صدفة، والفن زي القمار نجاحه مش مضمون.” وأكدت أنها لا تسعى خلف التريند، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الأعمال الفنية بعفوية قائلة: “أنا مش من الناس اللي بيفكروا في التريند، أنا زيي زي أي حد بيتفرج، بستغرب لما بلاقي حد بيقولي إن فلان عمل تريند، فبرد وأسأل: هو ليه أعمل في نفسي كده عشان أبقى تريند؟”

وعن علاقتها بالنجاح والفشل، شددت غادة عبد الرازق على أن الفنان، مهما بلغ من الشهرة، يظل يشعر بالقلق والخوف مع بداية كل تجربة جديدة، مضيفةً: “كل عمل بدخله مش عارفة هينجح ولا لأ، والمهنة بتاعتنا زي القمار، بندخل العمل والله أعلم هينجح ولا لأ. بنعمل كل الإمكانيات، وفيه أعمال مافيهاش غلطة، وربنا مش كاتب لها النجاح.”

كما تحدّثت عن شعورها الدائم بالمسؤولية قبيل بداية التصوير، قائلة: “إحنا بكل نجوميتنا بندخل العمل وإحنا خايفين، لازم نلمّع موهبتنا. ساعات بنقعد موسم كامل مش شغالين، فبندخل أول يوم تصوير كأننا في امتحان، وبقعد أقول يا رب اكرمنا وادّينا على قد جهدنا وتعبنا واللي عايزين نوصله للناس.”

يُذكر أن مسلسل “شباب امرأة” شارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب غادة عبد الرازق، منهم: يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، داليا شوقي، لينا صوفيا، حسن أبو الروس، رانيا منصور، يوسف عثمان، وطارق النهري. وهو من إخراج أحمد حسن، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، عن قصة الكاتب الكبير أمين يوسف غراب.