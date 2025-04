في عيد ميلاده.. آل باتشينو: مسيرة نصف قرن في عالم التمثيل والسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم العالمي آل باتشينو، أمس 25 أبريل، بيوم ميلاده، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، جعلته أحد أعظم الممثلين في تاريخ السينما العالمية. قدّم خلالها مجموعة من أبرز الأفلام التي أصبحت علامات فارقة في عالم الفن السابع، وحقق من خلالها نجاحات كبيرة سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي.

اشتهر آل باتشينو بأدواره التي دارت في أجواء الجريمة والأكشن، حيث برز اسمه عالميًا من خلال أدائه لشخصية “مايكل كورليوني” في سلسلة أفلام The Godfather التي بدأت عام 1972 وانتهت عام 1990. كما قدّم شخصية “توني مونتانا” في فيلم Scarface عام 1983، والذي يُعد من أكثر أدواره شهرة وتأثيرًا.

وفي عام 1992، أبدع آل باتشينو في فيلم Scent of a Woman، الذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، فيما شهد عام 1995 لقاءه المرتقب مع النجم روبرت دي نيرو في فيلم Heat، وهو أول فيلم جمع بين النجمين على الشاشة. واستمر في تأكيد مكانته من خلال أفلام مثل The Devil’s Advocate عام 1997 وThe Irishman عام 2019، الذي أعاد فيه التعاون مع دي نيرو والمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

بعيدًا عن الجريمة والأكشن، أثبت آل باتشينو موهبته الكبيرة في أدوار درامية معقدة، مثل فيلم The Insider عام 1999، إلى جانب راسل كرو، حيث قدّم شخصية “لويل برجمان”، وكذلك فيلم Donnie Brasco مع جوني ديب، وفيلم You Don’t Know Jack عام 2010، حيث لعب دور الطبيب جاك كيفوركيان، وهو أحد أكثر أدواره إثارة للجدل وتقديرًا نقديًا.

وخلال هذه العقود، تنقّل آل باتشينو بين السينما والمسرح والتلفزيون، مقدّمًا شخصيات متنوعة شكّلت مدرسة مستقلة في الأداء التمثيلي. بفضل عمقه في تقمّص الأدوار وقدرته على التعبير عن التعقيدات النفسية، بات اسمه رمزًا للأداء المتقن في هوليوود والعالم.

وفي ذكرى ميلاده، يواصل الجمهور والنقّاد حول العالم الاحتفاء بإرث فني خُلّد في ذاكرة السينما، ليبقى آل باتشينو أحد الأسماء الخالدة في تاريخ الفن العالمي.