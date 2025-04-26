باسم سمرة يعيش نشاطاً فنياً لافتاً بين السينما والدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الفنان باسم سمرة خلال الأشهر الأخيرة حالة من النشاط الفني الكبير، خاصة على المستوى السينمائي، حيث يشارك في أكثر من عمل جديد يتنوع بين أفلام تُعرض حالياً في دور السينما، وأخرى ينتظر طرحها قريباً، بالإضافة إلى الأعمال التي لا يزال يصوّر مشاهده فيها. يأتي هذا الحراك بعد النجاحات التي حققها في أعماله الأخيرة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

باسم سمرة حاضر في السينما بفيلم “سيكو سيكو”

يعرض حالياً لباسم سمرة فيلم “سيكو سيكو” في دور السينما، حيث يحقق الفيلم نجاحاً ملحوظاً على مستوى شباك التذاكر، مسجلاً إيرادات بلغت 141 مليون جنيه في أقل من شهر على بدء عرضه. يشارك في بطولة الفيلم كل من عصام عمر، طه دسوقي، تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، مع ظهور خاص للفنان خالد الصاوي كضيف شرف، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

استمراراً لحضوره السينمائي القوي، ينتظر باسم سمرة عرض فيلم “ريستارت” مع الفنان تامر حسني، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2025، حيث ينطلق في دور العرض يوم 29 مايو. يجسد باسم سمرة في الفيلم شخصية رجل أعمال يمتلك شركة إنتاج تتبنى المواهب الشابة عبر منصة “تيك توك”، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

باسم سمرة يصور “برشامة” و”أحلام سلطان المنسي”

على صعيد آخر، بدأ باسم سمرة تصوير مشاهده في فيلم “برشامة”، الذي يتناول ظاهرة الغش في الامتحانات بطريقة اجتماعية كوميدية. الفيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف.

كما يواصل باسم سمرة تصوير فيلم “أحلام سلطان المنسي”، الذي انطلق العمل عليه في فبراير الماضي وتم استئناف تصويره بعد عيد الفطر. الفيلم من تأليف وإخراج محمد ناير، ويشهد أولى بطولات المطرب أمير عيد السينمائية، بمشاركة الفلسطيني كامل الباشا وأحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين.

باسم سمرة افتتح عام 2025 بفيلم “الدشاش”

وكان باسم سمرة قد افتتح العام الحالي بفيلم “الدشاش”، الذي عُرض في الأول من يناير 2025، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعفاف مصطفى. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

بهذا النشاط المتواصل والمتنوع، يؤكد باسم سمرة مكانته كأحد أبرز وجوه السينما المصرية في المرحلة الحالية، بفضل قدرته على التنقل بين الأدوار المختلفة بمرونة وإتقان.